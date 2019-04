Fußball : Hildener Oberliga-Team baut seine Erfolgsserie aus

Stefan Schaumburg (Mitte) erzielte die 1:0-Führung. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden In Nettetal setzen sich die Fußballer des VfB 03 mit 4:0 durch. Es ist der vierte Sieg in Folge auf dem Weg zum Klassenerhalt.

Von Birgit Sicker

Die Rückfahrt im Bus verlief für die Fußballer des VfB 03 fröhlicher als die Hinfahrt, denn da standen sie mehrfach im Stau, kamen deshalb trotz früher Abfahrt erst eine Stunde vor dem Anpfiff im Stadion an. Gleichwohl zeigten sich die Hildener in der Partie im richtigen Moment hellwach und bejubelten am Ende einen 4:0-Erfolg. Es war der vierte Sieg hintereinander für das Team von Marc Bach – und er war im Kampf um den Oberliga-Erhalt ebenso wichtig wie die anderen drei zuvor. Denn die Hildener behaupteten nicht nur Rang zehn in der Tabelle, sondern vergrößerten das Polster auf den SC West, der den ersten Abstiegsplatz belegt und jetzt neun Punkte Rückstand auf den VfB 03 hat.

War das der finale Befreiungsschlag? „Der Sieg hat auf jeden Fall ganz gut getan“, sagte Marc Bach – und zwischen seinen Worten war Erleichterung spürbar. Denn der Hildener Trainer sieht seine Mannschaft nun auf einem guten Weg, den Verbleib in der Oberliga sicherzustellen. Seine Rechnung: „In den letzten sechs Spielen brauchen wir vermutlich noch einen Sieg.“ Allerdings will es seine Mannschaft nach zuletzt 13 Punkten in fünf Partien dabei nicht belassen.

In Nettetal benötigten die Hildener einige Anlaufzeit. „In der ersten Halbzeit haben wir kein gutes Spiel gezeigt – in den Abständen waren wir zu groß“, erklärte Bach angesichts der Lücken im Defensivverbund. Immerhin verzeichneten die Hildener die erste Chance, doch Pascal Weber kam im Strafraum nicht wirklich zum Zug (5.). Auf der anderen Seite hatten die Gäste Glück, als nach einer Flanke der Schuss von René Jansen schon abgewehrt war und der Ex-VfBer Dennis Homann den Ball im Nachsetzen an die Latte köpfte (7.). Im Gegenzug verpasste Weber um Zentimeter eine Hereingabe von Patrick Percoco. „Das war eine relativ wilde Begegnung“, konstatierte Bach.

Nach einer Viertelstunde gingen die Hildener jedoch in Führung. Ein Foul von SC-Schlussmann Tim Tretbar an Zissis Alexandris führte zum Freistoß, den Stefan Schaumburg über die Mauer hinweg in den linken Winkel setzte. Dominik Dohmen per Freistoß (20.) und René Jansen per Kopfball (23.) vergaben die Nettetaler Möglichkeiten zum Ausgleich.

Nach dem Wiederanpfiff sahen die rund 100 Zuschauer zunächst eine ausgeglichene Partie. Als Fabio di Gaetano nach einer guten Kombination allein aufs Union-Tor zu stürmte, erkannte Schiedsrichter Robin Delfs auf Abseits (50.). In höchster Not rettete Ogün Serdar nach einem Jansen-Schuss auf der Hildener Torlinie – und im Gegenzug schloss di Gaetano einen Konter über Timo Kunzl und Pasal Weber zum 2:0 (60.) ab. Nur drei Minuten später machte Weber den Deckel drauf, als er nach einem frühen Ballgewinn und Schaumburg-Flanke auf 3:0 erhöhte. Als sich nur eine Minute danach Maximilian Pohlig innerhalb von Sekunden wegen Foulspiels und Schubsen die gelb-rote Karte einhandelte, war das Duell endgültig entschieden. In Überzahl erhöhten die Hildener den Druck – und Nico Drummer beförderte das Leder ins eigene Netz. Das Eigentor der Union besiegelte den deutlichen Sieg der Gäste..