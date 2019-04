Fußball : Hildener Zweite freut sich aufs Spitzenduell

Manuel Mirek weiß um das Potential der VfB-Reserve. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

HILDEN Mit einem Sieg über den Verfolger mischt das Team von Tim Schneider weiter an der Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga mit.

Das Aufstiegsrennen in der Bezirksliga, Gruppe 1, nimmt sechs Runden vor Saisonende immer mehr Fahrt auf. Spannung scheint allein deshalb garantiert, weil der bisher fünf Zähler vorne liegende Klassenprimus Ratingen 04/19 II zuletzt in Kaarst mit 0:4 verlor und die unmittelbaren Verfolger Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf und der VfB 03 Hilden II bis auf zwei Punkte herangerückt sind. Brisanz verspricht auch der Gründonnerstag-Spieltag. Ratingen empfängt den Fünften Sparta Bilk (43 Punkte) und an der Vennhauser Allee treffen um 20 Uhr der TSV Eller 04 (44) und die VfB 03-Reserve (47) aufeinander. Eine spannende, attraktive Partie darf da erwartet werden, zumal beide Teams eher das spielerische Element bevorzugen und „Fußball arbeiten“ eher zur zweiten Tugend zählt.

Die mit einem Spiel in Rückstand liegende Elf von Trainer Karim Kara (33) blieb seit dem 17. Februar (2:4 gegen Ratingen) fünfmal ungeschlagen. Das spricht für eine gewisse Konstanz, die den Hildenern in den vergangenen Wochen fehlte. Immerhin bewies das Team von Tim Schneider mit dem jüngsten 3:2-Heimerfolg gegen Delhoven wieder ansteigende Form. „Wir haben bisher eine richtig gute Saison gespielt. Aber natürlich wollen wir jetzt bis zum letzten Spieltag ganz oben dabei sein und auch in Eller das Optimum erreichen. Alles ist möglich und die Liga, erst recht auf der Zielgeraden der Saison, irgendwie unberechenbar“, sagt der Übungsleiter und schiebt hinterher: „Unsere Mannschaft hat keinen Druck. Wir dürfen, müssen aber nicht aufsteigen. Und vor allen Dingen haben wir gegen die Klubs aus der oberen Tabellenhälfte immer unsere Hausaufgaben gemacht.“