Fußball : VfB 03-Reserve lässt sich auskontern

HILDEN Im intensiven Spitzenduell der Fußball-Bezirksliga ziehen die Hildener beim TSV Eller 04 am Ende mit 1:2 den Kürzeren, weil der Mannschaft von Tim Schneider in entscheidenden Momenten die Entschlossenheit fehlt.

„Das waren zwei unterschiedliche Halbzeiten. Hilden dominierte die erste, wir haben uns, auch durch die taktischen und personellen Umstellungen, in der zweiten Hälfte merklich gesteigert. Alles in allem ein im Aufstiegskampf enorm wichtiger Sieg“, fasste Ellers Sportlicher Leiter Peter Korn zusammen. Tatsächlich starten die Düsseldorfer elanvoll in den zweiten Spielabschnitt. „Das haben wir auch so erwartet, wollten deshalb gerade in den ersten 15 Minuten hellwach sein. Das ist uns bei den Gegentoren, als Eller schnell von Defensive auf Offensive umschaltete, nicht gelungen. In beiden Situationen haben wir uns nicht clever verhalten, hätten die Angriffe früher unterbinden müssen“, blickte Kapitän Lukas Schmetz auf den Start in die zweite Hälfte zurück. Der von TSV-Trainer Kerim Kara eingewechselte Nisar El Fayyad erwies sich in der Folge oftmals als Unruheherd und am Ende mit seinen klasse abgeschlossenen Kontertoren in der 52. und 59. Minute zudem als Matchwinner. Den Rückstand mussten die Hildener erst einmal verdauen, zumal Eller jetzt mutiger und zweikampfstärker auftrat. In der Schlussviertelstunde versuchte es die VfB-Reserve mit der Brechstange, ohne aber wirklich zwingende Chancen herauszuspielen. Deren zwei hatten noch die Einheimischen, doch Nico Kirste scheiterte an Keeper Michael Miler (88.) und Doppeltorschütze El Fayyad schoss knapp vorbei (90.).