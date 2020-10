Fußball, Bezirksliga : Schwere Aufgabe für Unterbach

Für die Partie beim Dabringhausener TV fehlen SCU-Trainer Roberto Marquez einige wichtige Leistungsträger. Ausgleichen soll das der breite Bezirksliga-Kader.

Der SCU-Coach will seine Mannschaft jedoch nicht unter Druck setzen. „Wir spielen immerhin bei einem Team aus der Spitzengruppe der Bezirksliga-Tabelle. Da ist es vermessen, unbedingt auf Auswärtspunkte zu setzen. Während die Gastgeber schon einige Jahre der Bezirksliga angehören, fahren wir als Aufsteiger dort hin. Da dürfte die Favoritenrolle klar sein.“ Erschwerend kommt hinzu, dass mit Kai Leeuwis, Sven Gehrmann und dem bisher mit sechs Treffern erfolgreichsten Unterbacher Torschützen Chris Ribjtzk gleich mehrere wichtige Leistungsträger aus verschiedenen Gründen ausfallen. Der Unterbacher Coach setzt aber auf den ausgeglichenen Kader. „Jetzt haben einige Spieler, die zuletzt wenig Einsatzzeiten hatten, die Chance, sich zu präsentieren und sich für einen zukünftigen Platz in der Startformation zu empfehlen.“ Da setzt Marquez also auf einen gesunden Konkurrenzkampf in seinem Kader.