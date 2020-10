Handball, 3. Liga Frauen : Kapitänin Jakobeit geht in Wülfrath voran

Für Rückraumspielerin Loreen Jakobeit ist die Partie des TB Wülfrath am Samstag in Düsseldorf die erste in der dritten Liga. Die neue Kapitänin ist „heiß darauf“, sagt sie. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Am Wochenende startet auch die dritte Handball-Liga der Frauen und das gleich mit einem Derby: Der TB Wülfrath tritt beim alten Rivalen Fortuna Düsseldorf an. Allerdings gehen die Gäste ersatzgeschwächt ins Rennen.

Fortuna Düsseldorf – TB Wülfrath (Samstag, 19:30 Uhr, Graf-Recke-Straße). Die ungewohnt lange Zeit der Vorbereitung endet an diesem Wochenende. Nachdem bereits alle anderen Handball-Ligen in die Saison gestartet sind, zieht nun auch die dritte Liga der Frauen nach. Dabei können sich die Handball-Fans aus der Region direkt auf ein brisantes Nachbarschaftsduell zum Auftakt freuen. Der Aufsteiger TB Wülfrath tritt in der Landeshauptstadt bei Fortuna Düsseldorf an. In der jüngsten Vergangenheit waren beide Mannschaften engste Konkurrenten in der Nordrheinliga um den Aufstieg in die dritte Liga. Nachdem den Wülfratherinnen nach 2017 nun der Wiederaufstieg gelang und die Düsseldorferinnen in der vergangenen Saison Corona-bedingt die Klasse halten konnten, kommt es zum ersten Mal zum Aufeinandertreffen in der dritthöchsten Spielklasse.