Fußball, Oberliga : Der VfB und der Aberglaube

VfB-Trainer Tim Schneider fordert „103 Prozent“ von seiner Mannschaft. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Fußball-Oberligist VfB Hilden tritt Sonntag (15 Uhr) in Schonnebeck an. Trainer Tim Schneider hofft auf den dritten Dreier der Saison und damit auf die Fortsetzung einer Serie.

Vor einer hohen Auswärtshürde steht der Fußball-Oberligist VfB Hilden. Denn die Mannschaft von Trainer Tim Schneider muss in Essen bei der Spvg. Schonnebeck antreten. Vor diesem Team hat der Hildener Coach gehörigen Respekt. „Die Mannschaft hat sich seit vielen Jahren in der Oberliga etabliert und stets oben mitgespielt. Zwar hat es nie für einen Aufstieg gereicht, aber die Schonnebecker sind nur schwer zu besiegen und werden auch in dieser Saison unter den ersten Sechs landen“, ist sich Schneider sicher.

Auch lässt sich der Trainer vom aktuellen Tabellenplatz der beiden Kontrahenten nicht blenden. Die Schonnebecker rangieren zwar nur auf Platz 13 mit acht Punkten aus fünf Spielen, die Hildener mit sechs Punkten aus vier Spielen auf Platz 18 von 23 Mannschaften. Wer von Corona-bedingten Ausfällen nicht betroffen war, hat bereits acht Spieltage absolviert. Am Sonntag steht nun der neunte an. Die Hildener sind in der Außenseiterrolle. Die nimmt Hildens Coach Schneider auch gerne an, auch wenn er glaubt, dass sein Team gute Außenseiterchancen hat. Und dann weist der Hildener Coach auf eine Serie hin: „Wir haben die vier Spiele mit Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage absolviert. Wenn die Serie so weitergeht, wären wir jetzt mit einem Sieg dran.“ Schneider hofft also auf den dritten Dreier der laufenden Saison. Und wenn er dabei den Aberglauben zu Hilfe nehmen muss, ist ihm dass auch nicht unlieb.