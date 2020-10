Motorsport : Hanses freut sich auf die Rückkehr nach Österreich

Vorneweg: Der Hildener Julian Hanses im Renn­auto seines Teams Förch Racing. Foto: Porsche AG / hoch zwei

Hilden Der Hildener Rennfahrer Julian Hanses will seine Führung in der Juniorwertung des Porsche Carrera Cup Deutschland ausbauen und peilt dazu auf dem Red-Bull-Ring, den er gut kennt, einen Podiumsplatz an.

Mit dem Red-Bull-Ring in Österreich wartet auf Julian Hanses am kommenden Wochenende bekanntes Terrain. Der Rennfahrer aus Hilden bestreitet dort das dritte Rennen des Porsche Carrera Cup Deutschland und möchte seine Führung in der Juniorwertung weiter ausbauen.

Bereits im Sommer war Hanses zweimal auf dem Red-Bull-Ring zu Gast und bestritt als Gastfahrer die ersten Rennen des Porsche Mobil1 Super Cup. „Ich habe gute Erinnerungen an die Strecke. Schon in der Formel 4 und Formel 3 bin ich dort sehr gerne gefahren und freue mich nun, wieder hier zu sein“, sagt Hanses gutgelaunt.

Die Zielsetzung des Hildeners ist klar, er möchte seine Position in der Juniorwertung weiter ausbauen. Nach den ersten Rennen in LeMans und auf dem Sachsenring führt der 23-jährige Rennfahrer das Junior-Klassement an. „Auf dem Sachsenring hat es ganz knapp nicht zum Podium gereicht. Mein Ziel es, diesmal den Sprung in die Top Drei zu schaffen und weitere Meisterschaftspunkte zu sammeln“, zeigt sich Hanses kämpferisch.

Wie bereits auf dem Sachsenring wartet auf die Fahrer des Porsche Carrera Cup Deutschland ein volles Programm. Samstag und Sonntag bestreiten sie insgesamt drei Rennen. Übertragen werden die Läufe wieder im Online-Live-Stream und dem Free-TV-Sender Sport1.

(RP)