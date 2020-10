Fußball, Testspiel : VfB nutzt Zwangspause für erfolgreichen Test

Hilden Die Hildener Oberliga-Fußballer gewinnen nach der Corona-Absage in der Liga gegen den A-Junioren-Bundesligisten Wuppertaler SV mit 3:1.

Das wegen Corona ausgefallene Meisterschaftsspiel der Fußball-Oberliga zwischen dem VfB Hilden und dem SC Cronenberg nutzten die Hildener zu einem Testspiel gegen den U19-Bundesligisten Wuppertaler SV. Der hätte nach 14 Minuten in Führung gehen müssen, aber das Tor wurde knapp verfehlt. Die Gastgeber machten mit zunehmender Spieldauer ein gutes Spiel gegen die spielerisch starken Gäste aus der Schwebebahnstadt. So freute sich Hildens Trainer Tim Schneider über einen 3:1 (2:0)-Sieg.

In den ersten 30 Minuten hatten die Hausherren Probleme, ins Spiel zu finden. Vor allem im Spielaufbau unterliefen den Gastgebern zu viele Fehler. Bis dahin dominierten die Gäste die Partie, ließen aber die letzte Torgefahr vermissen. Erst in der Schlussviertelstunde der ersten Halbzeit drehte sich das Spiel. Hilden belagerte in den letzten sechs Minuten das Tor der Wuppertaler. In der 39. Minute köpfte Manuel Schulz nach einer Ecke von Stefan Schaumburg zum 1:0 ein. Drei Minuten später schloss Pascal Weber einen guten Konter erfolgreich zur 2:0-Pausenführung ab.