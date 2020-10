Fußball, Kreisliga A : Dornap und RW Wülfrath verlieren nach Führungen noch

Mettmann/Wülfrath In der Kreisliga A Wuppertal gibt es nur für den FC Mettmann einen Zähler, die lokale Fußball-Konkurrenz des FC Wülfrath und des TSV Einigkeit Dornap geht gänzlich leer aus.

FC Mettmann 08 – Türkgücü Velbert 1:1 (0:1) Nach dem Eichhörnchenprinzip holt sich der FCM die Punkte in der Kreisliga A Wuppertal. Das 1:1 gegen Türkgücü bedeutet im sechsten Spiel das vierte Unentschieden. „Wir müssen langsam mal wieder eine Partie gewinnen. Die Remis-Begegnungen bringen uns auf Dauer nicht weiter“, sagt Maik Franke. Der FCM-Coach hat aber auch ein Lob für sein junges Team parat. „Wir haben gegen Velbert zumindest in der Schlussphase einen Punkt geholt. Insgesamt haben sich meine Jungs im bisherigen Saisonverlauf wacker geschlagen.“ Es waren rund fünf Minuten gespielt, da kamen die Gäste nach einem Torwartpatzer zum 1:0. Erst wenige Minuten vor dem Abpfiff war Jan-Paul Becker mit einem etwas kuriosen Treffer zum 1:1 erfolgreich.

SC Velbert II – TSV Einigkeit Dornap-Düssel 4:2 (0:1). Damit hatten die Verantwortlichen des TSV Dornap nicht unbedingt gerechnet: Im Spitzenspiel bei der Zweitvertretung des Oberligisten gab es eine klare 2:4-Niederlage, Damit mussten die Dornaper die Tabellenführung in der Kreisliga abgeben. „Zumindest im ersten Durchgang war es ein Partie auf Augenhöhe. Nach dem Seitenwechsel war der SC Velbert cleverer als wir und nutzte seine Chancen konsequent“, fasste Karl-Heinz Schultz die Begegnung zusammen. „Wir müssen jetzt aufpassen, dass der Abstand zum Spitzenreiter nicht zu groß wird“, so der TSV-Vorsitzende. Es fing gut an für die Gäste, denn Joshua Effenberger sorgte früh für die 1:0-Führung. Wenige Minuten nach dem Seitenwechsel glichen die Gastgeber aus, doch erneut Torjäger Effenberger sorgte für das 2:1 der Gäste. Mit einem Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten kam Velbert zum 3:2 und drei Minuten vor dem Abpfiff zum 4:2-Endstand.

Langenberger SV – SV Rot-Weiß Wülfrath 2:1 (0:1) Für die als einer der Favoriten in die Kreisliga-Saison gestarteten Rot-Weißen läuft es bisher bei Weitem nicht so, wie es sich die Verantwortlichen wohl vorgestellt haben. Dazu passt auch die Niederlage beim LSV. Dabei fing es gut an für die Gäste, denn Gzim Shabahaj sorgte nach knapp einer halben Stunde für die 1:0-Halbzeitführung. Nachdem Julius Balke in der 55. Minute den Ausgleich für Langenberg erzielt hatte, sorgte Alexander Nikolic für den Siegtreffer der Gastgeber.