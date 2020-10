Fußball, Landesliga : FCW schockt VfB-Reserve in Unterzahl

Hilden Das Landesliga-Derby läuft für die Hildener Reserve erst wie gemalt: Sie geht 1:0 in Führung, die Wülfrather kassieren einen frühen Platzverweis. Die Gäste drehen aber nach der Pause das Spiel und fügen dem VfB die erste Saison-Niederlage zu.

VfB Hilden II – 1. FC Wülfrath 1:2 (1:0). Die mit vier Siegen in Folge so glänzend in die Saison gestartete Hildener Reserve hat es im fünften Spiel erwischt. Gegen den überzeugend auftretenen 1. FCW gab es im Duell der Landesliga-Aufsteiger die erste Niederlage in dieser Spielzeit. VfB-Coach Fabian Nellen zeigte sich als fairer Verlierer. „Der Sieg der Wülfrather geht in Ordnung. Der FCW besaß die reifere Spielanlage und hatte mit Markus Wolf den überragenden Spieler an diesem Abend.“ Nellen fügte hinzu, dass seine Mannschaft bei Weitem nicht an die guten Vorstellungen der jüngsten Begegnungen anknüpfen konnte.