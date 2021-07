Fußball, Bezirksliga : Das sind die Bezirksliga-Spielpläne

HSV Langenfeld und SSV Berghausen treffen sich zum Start direkt im Derby. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Kreis Mettmann Der Fußball-Verband Niederrhein hat die Spielpläne für die Bezirksliga veröffentlicht. Der 1. FC Monheim II startet die Saison am 22. August, im Anschluss kommt es direkt zum Derby HSV Langenfeld gegen SSV Berghausen. Die SF Baumberg II haben am ersten Spieltag Pause.

Der Fußball-Verband Niederrhein (FVN) hat die Spielpläne für die acht Bezirksliga-Gruppen veröffentlicht. Ausgearbeitet haben sie die Staffelleiter Reinhold Dohmen, Steffi Weide, Thomas Klingen, Holger Tripp, Stephan Kahse und Martin Schürmann, die alle Mitglieder der FVN-Kommission Spielbetrieb sind. Die Saison 2021/2022 beginnt in allen Bezirksliga-Gruppen am vorletzten August-Wochenende (21./22. August). Das Saison­ende ist – ebenfalls in allen Gruppen – für den 19. Juni 2022 terminiert.

Die Gruppe 1 eröffnet Ratingen 04/19 II am Sonntag, 22. August um 13 Uhr mit seinem Heimspiel gegen DJK Novesia Neuss, um 15 Uhr folgt unter anderem das Spiel des SV Hösel bei der SG Roki./Gilbach. Da die Gruppe mit 15 Mannschaften ungerade ist, hat stets eine spielfrei – zum Start ist das der BV Wevelinghoven. Am vierten Spieltag am 12. September pausiert der SV Hösel ebenso wie am 19. (27. März 2022). Die Ratinger Reserve setzt am 14. Spieltag (28. November) ebenso aus wie am 29. (12. Juni). Zum Derby zwischen den beiden kommt es erstmals am dritten Spieltag, wenn am Sonntag, 5. September 04/19 II den SVH um 13 Uhr empfängt. Das Rückspiel steigt am 18. Spieltag, Sonntag, 20. März, 15.30 Uhr.

Die Gruppe 2 startet am Sonntag, 22. August mit der Partie des 1. FC Monheim II gegen den TSV Eller (13 Uhr), es folgt um 15 Uhr möglicherweise die Heimpremiere für den Ex-Fortunen Axel Bellinghausen mit dem SC Unterbach gegen die 1. Spielvereinigung Solingen-Wald. Um 15.15 Uhr kommt es zwischen dem HSV Langenfeld und dem SSV Berghausen direkt zum Derby. Für die Sportfreunde Baumberg II startet die neue Saison eine Woche später, sie haben am ersten Spieltag frei und empfangen am zweiten (29. August) Britannia Solingen. Das erste Derby zwischen den Reserven von SFB und FCM gibt es am sechsten Spieltag, 26. September, um 15 Uhr in Baumberg, das Rückspiel ist für den 10. April 2022 um 13 Uhr in Monheim terminiert.