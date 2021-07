Kreisliga A, Testspiele : Doppelsieg für SV Bergfried, SC Leichlingen feiert Torfestival

Rhein-Wupper Testspielwochen in der Kreisliga A: Während Leichlingen, Hitdorf und Bergfried als Sieger vom Platz gehen, verliert die Schlebuscher Reserve deutlich in Biesfeld.

Sportlich kamen die Zuschauer ebenfalls auf ihre Kosten. In einer torreichen Partie ging das Team von Trainer Kai Peter Voß nach wenigen Minuten in Führung und ließ auch nach der Pause keine Zweifel am Sieg aufkommen. Für die Tore waren unter anderem Kai Lehmann, Max Spieker und Kemal Gezgin zuständig. Außerdem traf Florian Schneiders nach seiner Einwechslung doppelt und trug so maßgeblich zum Testspielerfolg bei.



Testspiele Kreisliga A Köln. Dabringhausener TV – SV Bergfried 2:4 (0:3); SSV Alkenrath – SV Bergfried 1:3 (1:2). Im Rahmen eines Trainingslagers standen für das Team von Hannes Diekamp am Wochenende gleich zwei Spiele auf dem Programm. Gegen den Bezirksligisten aus Dabringhausen verloren die Steinbücheler nach einer guten ersten Hälfte zwischenzeitlich die Ordnung, konnten am Ende aber trotzdem als verdienter Sieger vom Platz gehen. Für die Tore sorgten Kevin Sivakumar, Jan Fromke und Moritz Blumenthal, der doppelt traf.