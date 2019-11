Fußball : Niklas Strunz verlässt den VfB 03

Hilden Den Mittelfeldakteur des Hildener Bezirksliga-Teams zieht es auf die andere Rhein-Seite zum Rivalen FC Büderich. Dort ist der Ex-VfBer Denis Hauswald Coach.

Vier Treffer und fünf Vorlagen, bei elf Einsätzen, stehen in der laufenden Saison auf der Visitenkarte des 23-Jährigen, der Anfang 2017, vom SC Reusrath kommend, am Hoffeld anheuerte. Ein guter Draht zu FCB-Coach Denis Hauswald (29), der eine Fußball-Vergangenheit beim VfB 03 hat und sich seinerzeit nach zwei Jahren Landesliga im Juni 2013 mit dem Aufstieg in die Oberliga ebenfalls in Richtung Büderich verabschiedete, sowie zu einigen Büdericher Spielern ist, unter anderem, ausschlaggebend für den Wechsel auf die andere Rheinseite.