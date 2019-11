Fußball : SCU rechnet sich im Pokal gute Chancen aus

Unterbach/Hochdahl Die Unterbacher Fußballer empfangen am Donnerstag den Kreisliga-Rivalen SG Benrath-Hassels.

Im Fußballkreis Düsseldorf steht in dieser Woche die dritte Pokalrunde im Terminkalender. Aus dem hiesigen Gebiet sind nur noch der SC Unterbach und der SC Rhenania Hochdahl vertreten. Beide Klubs gehen ihre Aufgaben mit überschaubarem Ehrgeiz an, für die Trainer hat die Punkterunde Vorrang.

SC Unterbach – SG Benrath-Hassels. Um 20 Uhr wird die Partie am Donnerstag auf dem Sportplatz Niermannsweg gegen den auf Rang acht geführten Kreisliga A-Rivalen angepfiffen. In der vergangenen Saison zogen die Unterbacher gegen den gleichen Gegner bereits in der zweiten Runde mit 1:3 den Kürzeren, verloren zudem beide Meisterschaftsspiele.

„Wir wären, unabhängig davon, dass uns einige Spieler aus beruflichen oder verletzungsbedingten Gründen fehlen, ohnehin nicht mit der eigentlichen Stammelf angetreten. Auch die Jungs aus der zweiten Reihe haben sich die Chance auf einen Pflichtspieleinsatz verdient. Das wird so oder so eine Herkulesaufgabe. Selbst wenn die Unterrather, die ja über einen sehr stark besetzten Kader verfügen, personell experimentieren“, sagt Frank Kober. Der neue SCR-Trainer löste Mitte Oktober den erst im Sommer verpflichteten Sascha Berdicchia ab. Seither verzeichnen die Hochdahler in vier Spielen drei deutliche Siege, aber auch die 0:1-Niederlage im Derby beim SV Hilden-Nord. „Die war angesichts unserer deutlichen Überlegenheit völlig unnötig. Dadurch haben wir den direkten Kontakt zu den zwei führenden Klubs KSC Tesla und Rather SV II etwas verloren“, sagt der seinerzeit als Offensivspieler in der höchsten Amateurklasse aktive 47-jährige Übungsleiter, dessen Hauptaugenmerk der Punkterunde gilt.