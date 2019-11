Hockey : Hockey-Teams setzen sich oben fest

Beide Mettmanner Mannschaften feiern Kantersiege: Die Frauen in Leverkusen, die Herren in Velbert.

Rot-Weiß Velbert II – Mettmanner THC 5:13 (3:6). In Velbert hatte der Mettmanner Hockey-Verbandsligist zunächst Probleme, in die Begegnung der Hallenrunde zu finden. Früh sah sich die Mannschaft von David Fritschi mit 0:2 im Hintertreffen. Anael Thill und Sven Goetze sorgten aber schnell für den Ausgleich zum 2:2. Die 3:2-Führung der Gastgeber glich Fritschi per verwandelter Strafecke aus. Rot-Weiß Velbert drängte in der Folge auf den nächsten Treffer, scheiterte aber mehrfach am überragenden Nico Arnhold im Mettmanner Gehäuse. Dafür brachte Philipp Gutt den MTHC mit 4:3 in Front und damit in die Erfolgsspur zurück. Die Gäste imponierten im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit mit flotten Kombinationen und präzisen Abschlüssen. Sven Goetzke und Torjäger Lasse Böhm sorgten für die 6:3-Pausenführung.