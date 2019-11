Fußball : Kreisliga A: SC Unterbach stolpert beim Düsseldorfer SV 04

SSV Erkrath feiert verdienten Erfolg. SV Hilden-Ost verliert trotz Führung. MSV Hilden kassiert aufgrund individueller Fehler die nächste Abfuhr.

Düsseldorfer SV 04 – SC Unterbach 3:1 (2:0). Nach zwölf ungeschlagenen Spielen quittierte der gestürzte Spitzenreiter wieder eine Niederlage. „Der DSV hatte einen guten Plan und hat diesen konsequent umgesetzt. Der Gegner war von Beginn galliger in den Zweikämpfen, dem hatte unsere Elf in den 90 Minuten nur wenig entgegenzusetzen“, bilanzierte Unterbachs Sportlicher Leiter Jörg Spanihel. Die Platzherren führten schon zur Pause verdient (4., 37.) und legten zehn Minuten nach Wiederanpfiff das 3:0 nach. Selbst eine rote Karte (59.) brachte den DSV nicht aus dem Konzept. Für den SCU, für den Timo Bischoff in Hälfte eins hätte ausgleichen können, blieb durch den verwandelten Elfer von Tobias Schössler (61. – Foul an Janis Pynappel) nur Ergebniskosmetik.