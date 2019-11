Fußball : VfB 03 Hilden II erkämpft in Solingen ein Remis

Doch die Bezirksliga-Fußballer schaffen es nicht, eine doppelte Überzahl entscheidend zu nutzen, weil sie ihre Chancen nicht konsequent verwerten.

TSV Solingen – VfB 03 Hilden II 1:1 (1:1). Jetzt hat es auch die Solinger „erwischt“, die sich erstmals in der laufenden Saison von einem Gegner unentschieden trennten. Eine Punkteteilung, mit der die Hildener nicht zufrieden sein konnten. Als beim TSV gleich zwei Akteure im Doppelpack den roten Karton sahen (36.), spielten die Gäste in der Folge 35 Minuten in doppelter Überzahl. An Torchancen mangelte es nicht, wohl aber an der letzten Konsequenz im Abschluss. Selbst in der Schlussviertelstunde, jetzt standen nach Gelb-Rot gegen Sven Canaki (76.) nur noch zehn Hildener auf dem Feld, hatten der nach der Vorarbeit von Nils Piotraschke am starken Solinger Torhüter Tobias Bergen scheiternde Niklas Strunz (77.) und auch Dennis Lichternwimmer (85., 90+2) den Siegtreffer auf dem Fuß.