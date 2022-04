Motorsport : Hildener Rennfahrer Julian Hanses wechselt von Porsche zu Mercedes

Julian Hanses siegte bereits im GTC Race. Foto: Alexander Trienitz

Oschersleben/Hilden Neue Saison, neues Modell: Erstmals versucht sich der 24-Jährige Motorsportler in einer Langestreckenserie, bei der er sich den Wagen mit einem Teamkollegen teilt.

Nach zwei Jahren im Porsche Carrera Cup Deutschland wechselt Julian Hanses jetzt in eine andere Sportwagenrennserie, nämlich die ADAC GT4 Germany. Der Hildener tritt nun für das Team CV Performance Group mit einem Mercedes-AMG GT4 an. Die ersten offiziellen Testfahrten sowie das GTC Race in Oschersleben verliefen aus Hanses Sicht vielversprechend.

Erstmals tritt der 24-Jährige jetzt in einer Langstreckenserie an. In den Rennen, die über eine Stunde gehen, teilt er sich seinen Mercedes-AMG GT4 mit einem weiteren Fahrer. Für Julian Hanses ist das eine ganz neue Erfahrung. die auch ein anderes Arbeiten am Wagen erfordert. „Bis jetzt war ich immer als Einzelkämpfer unterwegs, das ändert sich nun. Wir müssen bei der Abstimmung des Autos und der Strategie einen Kompromiss finden“, sagt er.

Die Klasse ist neu, doch das Umfeld ist dem Hildener dagegen bereits bekannt. Denn wie beim Porsche Carrera Cup steigen auch die Rennen der ADAC GT4 Germany im Programm des ADAC Masters Weekend. Auf die Fahrer warten sechs Rennwochenenden auf Strecken in Deutschland, Österreich und den Niederlanden.

Zum ersten Schlagabtausch kam es bereits vor zwei Wochen bei den den offiziellen Testfahrten. Alle Teams des 30 Autos zählenden Rekordfeldes waren am Start. Zusätzlich fuhr Julian Hanses beim GTC Race mit und siegte in der GT4-Klasse. Sein Fazit: „Auch wenn jetzt noch keiner seine ganzen Möglichkeiten aufgedeckt hat, erhält man eine erste Einschätzung zu Fahrern und Auto. Der Mercedes funktioniert sehr gut und gehörte zuletzt nicht umsonst zu den Sieganwärtern. Beim ADAC Racing Weekend hatten wir bereits eine starke Konkurrenz.“ Der erste Sieg war zudem gut fürs Selbstbewusstsein.

Das neue Team des Hildeners machte in 2021 auf sich aufmerksam, als es um den Gesamtsieg in der DTM-Trophy kämpfte. Das Cockpit im Wagen der CF Performance Group teilt sich Julian Hanses mit Leon Koslowski, der schon GT4-Erfahrung hat.

Das erste Rennen der ADAC GT4 Germany steigt an diesem Wochenende in der Motorsport Arena Oschersleben. Julian Hanses absolviert jeweils am Samstag und Sonntag ein Rennen über eine Stunde und hofft, auf der Strecke in der Magdeburger Börde die ersten Meisterschaftspunkte zu holen. Die Rennen werden live im Internet übertragen.

