Fußball : ASV Mettmann steht vor englischen Wochen

Die ASV-Fußballer wollen am Sonntag wieder jubeln. Foto: Achim Blazy (abz)

Ostermontag kommt Bezirksliga-Rivale SV Union Velbert zum Sportplatz Auf dem Pfennig. Für die zweite Mannschaft, Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga B, verpflichtet der Mettmanner Klub Peter Burek als Trainer.

ASV Mettmann – SV Union Velbert. Von der Platzierung in der Tabelle her ist es eine Partie zweier Bezirksliga-Mannschaften, die im gesicherten Mittelfeld stehen. Trotzdem hat die Begegnung am Ostermontag (16 Uhr Sportzentrum Auf dem Pfennig) ihren Reiz. In der Vergangenheit gab es zwischen diesen beiden niederbergischen Rivalen zumeist packende Auseinandersetzungen. Im Hinspiel in Velbert wurde das Bezirksliga-Duell sogar vorzeitig abgebrochen und musste später neu angesetzt werden. Diese Begegnung endete dann mit einem torlosen Unentschieden.

„Ich gehe davon aus, dass es auch am Ostermontag eine interessente Begegnung geben wird. Es ist eine Art Derby und da will man nicht als Verlierer das Spielfeld verlassen“, sagt Imad Omairat. Wer zudem Velberts Coach Mesut Güngör kennt, weiß, dass er eine Menge Ehrgeiz hat und alles daran setzen wird, um aus Mettmann etwas Zählbares mitzunehmen. Imad Omairat macht aber deutlich, dass der ASV in den nächsten Wochen weiter punkten will, um in der Tabelle noch einige Plätze zu klettern.

Zudem verweist der Sportliche Leiter darauf, dass der ASV vor englischen Wochen steht. So sind in der Liga noch die Spiele gegen den SC Frintrop (28. April) und gegen den Spitzenreiter Adler Frintrop (11. Mai) nachzuholen. „Zwischendrin haben wir am Mittwoch, 4. Mai, das Kreispokal-Halbfinale gegen den Landesligisten 1. FC Wülfrath.“

Zunächst geht der Blick des Sportlichen Leiters aber auf die Partie gegen den SV Union Velbert. „Bis auf die beiden schon länger verletzten Daniel Rehag und Abdelkarim Ifrassen kann Trainer Daniele Varveri fast aus dem Vollen schöpfen. Ein Fragezeichen steht zudem hinter dem Einsatz von Ardian Duraku“, berichte Omairat.

Der engagierte Manager des ASV Mettmann verkündet noch eine interessante Personalie. „Für unsere zweite Mannschaft, die souverän die Tabelle der Kreisliga B anführt und wahrscheinlich in die Kreisliga A aufsteigt, hat der Vorstand für die kommende Saison Peter Burek als neuen Trainer verpflichtet, Wir sind sehr froh, dass wir solch einen profilierten Coach und früheren bekannten Spieler in der niederbergischen Fußballszene, der gut mit jungen Leuten arbeiten kann, für den ASV gewinnen konnten.“ Peter Burek war zuvor für den TSV Einigkeit Dornap tätig. „Unser bisheriger Trainer der zweiten Mannschaft, Cihan Yilmaz, kann sich dann wieder ganz den Aufgaben als erster Vorsitzender des ASV Mettmann widmen“, so Omairat.