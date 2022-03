Wirt aus Hilden : Barock-Wirt Thorsten Klimczak will in den Landtag

Barock-Wirt Thorsten Klimczak will in den Landtag

Hilden Nachdem es bei der Bürgermeister- und der Bundestagswahl nicht geklappt hat, startet der Hildener nun den dritten Anlauf: Er hat sich als Kandidat für die Landtagswahl am 15. Mai aufstellen lassen.

Aller guten Dinge sind drei – Thorsten Klimczak hat beim Rennen um einen Sitz im Düsseldorfer Landtag seinen Hut in den Ring geworfen. Nachdem es bei der Bürgermeisterwahl in Hilden nicht geklappt hat und seine Bemühungen um den Einzug in den Bundestag erfolglos waren, probiert er es nun ein drittes Mal. Der Wahlausschuss des Kreises ließ den Hildener Barock-Wirt jetzt auch offiziell zur Wahl zu.