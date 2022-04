Fußball-Kreisliga A : SC Rhenania Hochdahl verliert an Boden

Ost-Stürmer Ömer Simsek (am Ball) erzielte einen Hattrick. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Schlusslicht SV Hilden-Ost patzt jetzt ausgerechnet in der wichtigen Begegnung beim ebenfalls abstiegsgefährdeten ASV Tiefenbroich.

FC Büderich II – SC Rhenania Hochdahl 5:0 (2:0). Für die Rhenania wird es im unteren Tabellendrittel immer enger. Nur noch ein Punkt trennt das Team des wegen einer Erkrankung in Tiefenbroich fehlenden Trainers Julian Ramos-Lucas vom ersten Abstiegsplatz (16. – Rather SV II). Die im Vorfeld „auf Augenhöhe“ erwartete Partie beim bisherigen Vorletzten war bereits in der 51. Minute entschieden. Da kassierten die mit einem 0:2-Rückstand (18., 30.) in die Kabine gegangenen Gäste bereits Gegentor Nummer drei. Wie schon in Durchgang eins erspielten sich die Hochdahler auch in der Folge nicht eine wirklich zwingende Torchance. Die Gegentore vier (71.) und fünf (81.) waren die logische Konsequenz.

Ein unerwartet blutleerer Auftritt des SCR und das in einer im Kampf um den Ligaerhalt sehr wichtigen Begegnung. Während die Linksrheinischen bis auf einen Zähler herangekommen sind (17. – 25 Punkte), machten Tiefenbroich (gegen Hilden-Ost) und Tesla (gegen SV Oberbilk 09) – beide jetzt 33 Zähler – durch ihre Siege in der Tabelle erst recht Boden gut. Für den SCR steht am Sonntag (15.30 Uhr – Sportplatz Grünstraße) mit dem Nachbarschaftsduell gegen den SSV Erkrath erneut eine wichtige Partie im Terminkalender. Ohne Ruben Mickeler-Garcia, der sich in Büderich in der Nachspielzeit eine unnötige „Ampelkarte“ einhandelte.

SC Rhenania Hochdahl: Hybel – Güles (72. Sandten), Hofmann (66. Hajjam), Schwarzer (64. Colombo), A. Ramos-Lucas (46. Rathschlag), Alija, Mickeler-Garcia, Lotz (46. Grabiak), Brumby, Tran, Naulin.

ASV Tiefenbroich – SV Hilden-Ost 7:4 (4:1). Auch Schlusslicht SV Ost enttäuschte in einem sehr wichtigen Spiel auf der ganzen Linie. Tolga Bozkurt glich zehn Minuten später nach Vorarbeit von Alper Yasar den 0:1-Rückstand (4.) gegen den Mitabstiegskonkurrenten zwar noch aus, doch in der Folge unterliefen den Oststädtern aus unerfindlichen Gründen einfach zu viele Fehler, die mit dem Dreierpack (24., 33., 34.) resolut bestraft wurden. „Wir haben den Gegner förmlich zum Tore schießen eingeladen, leisteten weder im Mittelfeld noch in der Abwehr ausreichend Gegenwehr. Dabei spielte der ASV nun wirklich nicht überragend. Die haben nur die sich bietenden Freiräume konsequent genutzt. Das war eine erste Halbzeit zum Vergessen“, machte Bartek Pawliczek aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. Und der Coach ergänzte: „Wir haben in den vergangenen Wochen tolle Moral bewiesen, uns gegen den drohenden Abstieg mit großem Aufwand gewehrt. Ausgerechnet heute lief überhaupt nichts zusammen.“

Gleich nach Wiederbeginn (48.) hatte Ömer Simsek mit einem Pfostenschuss Pech. Gleichwohl resultierte daraus kein wirkliches Wecksignal für die Gäste, die erst noch zwei weitere Gegentreffer hinnehmen mussten (59. – Elfmeter, 61.). Erst als das ungleiche Kellerduell längst entschieden war, gelang Ömer Simsek noch ein nicht mehr einkalkulierter Hattrick (82., 85., 86. – Elfmeter). Zu spät, um das Unmögliche möglich zu machen, vielmehr setzten die Gastgeber ganz am Ende noch einen drauf (88.).

SV Hilden-Ost: Azizi – Kaya, Solmaz (73. Qutmani), B. Gülten (46. Kozlowski), Wallmeier, Sürmeli (60. Kensbock), Barry, Simsek, Bozkurt, G. Gülten (81. P. Lange), Yasar.

Am Sonntag gibt um 15 Uhr auf dem Sportplatz Kalstert mit dem DSV 04 der Tabellenfünfte seine Visitenkarte beim SV Ost ab.