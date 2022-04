Fußball : Rückschlag für den SC Unterbach im Duell gegen den HSV Langenfeld

Kampfgeist allein reicht der Mannschaft von Roberto Marquez nicht. Letztlich scheitert sie im Derby der Fußball-Bezirksliga an der schlechten Chancenverwertung.

SC Unterbach – HSV Langenfeld 1:3 (0:2). Die Partie begann mit einer Gedenkminute für den in der vergangenen Woche im Alter von 55 Jahren verstorbenen ehemaligen 1. Mannschaft-Spieler des SCU, Stefan Luft.

Beide Teams legten anfangs ein flottes Tempo vor. Kevin Öllers scheiterte aus spitzem Winkel nur knapp (3.). Als die Einheimischen binnen drei Minuten in der Defensive zweimal völlig von der Rolle waren, führten die Langenfelder durch ihr Torjägerduo Severin Krayer (18.) und Robin Schnadt (21.) plötzlich mit 2:0. Unerklärliche Aussetzer, die im Abstiegskampf entscheidende Punkte kosten. Immerhin verdauten die Gastgeber den Rückschlag schnell. Nach einer Ecke von Faouzi El Makadmi verkürzte der aufgerückte Abwehrchef Kai Leeuwis auf 2:1 (25.). Der frühe Anschluss gab den Unterbachern Selbstvertrauen. Die kämpften sich nun richtig rein in die Partie, wobei Axel Bellinghausen lange Zeit im Mittelfeld mit viel Übersicht die Fäden zog.

Öllers kam gegen HSV-Keeper Christian Cyrys einen Schritt zu spät (31.), anschließend (37.) klärte Langenfelds Sebastian Neß nach einer Flanke von Tobias Schössler vor dem einschussbereiten El Makadmi. Der SCU blieb bis zur Pause am Drücker, ohne am Ergebnis etwas ändern zu können. Zuvor (32.) fischte SCU-Torhüter Marcel Aust gerade noch den Direktschuss von Marvin Klein aus dem Torwinkel.

SC Unterbach kehrt in die Erfolgsspur zurück

„Wir hatten es nicht verdient, das Spiel zu verlieren. Nach dem 0:2-Rückstand zeigten wir eine gute, engagierte Leistung. Fußballerisch und kämpferisch war das in Ordnung, nur die nötigen Treffer haben am Ende gefehlt“, urteilte SCU-Coach Roberto Marquez. Sein Kollege Daniel Gerhardt bilanzierte: „Anfangs lief es gut für uns. Nach dem Anschlusstor hatten wir einige Male Glück, dass wir nicht den Ausgleich kassieren. Am Ende waren unsere Konter aber richtig gefährlich und das dritte Tor sicher verdient.“