Fußball : SC Unterbach erwartet den HSV Langenfeld

Die Unterbacher Fußballer sind gegen den Bezirksliga-Vierten Außenseiter – wollen ihre Chance aber nutzen. Das Trainerduo Marquez/del Polito ist wieder dabei.

SC Unterbach – HSV Langenfeld . War der 3:0-Heimsieg gegen Schlusslicht Britannia Solingen die Initialzündung? Die nach wie vor abstiegsbedrohten Unterbacher (12. Platz – 18 Punkte) hoffen nach zuvor drei Niederlagen hintereinander jedenfalls wieder auf bessere Fußballzeiten. Gleichwohl stellt sich mit den Langenfeldern am Ostermontag , Anstoß 15 Uhr, immerhin der Tabellenvierte auf der Sportplatzanlage am Niermannsweg vor. Und die Gäste wissen offensichtlich, wie sie die Klubs aus dem Tabellenkeller anzupacken haben.

„Selbst Spiele gegen einen Abstiegskandidaten sind keine Selbstläufer. Die Jungs haben das dann auch sehr gut gemacht“, lobte HSV-Coach Daniel Gerhardt sein Team nach dem souverän herausgespielten 4:1-Heimerfolg am vergangenen Sonntag gegen den Vorletzten SV Wersten 04. Von daher rechnet auch Jörg Spanihel mit einer schwierigen Aufgabe: „Das ist rein sportlich eine ganz andere Hausnummer als Britannia. Dennoch hat unsere Mannschaft eine realistische Chance, etwas zu holen. Das bewies sie, trotz der 2:3-Niederlage, schon im Hinspiel, als wir bereits 0:3 hinten lagen, aber eine richtig gute zweite Halbzeit spielten.“ Und der Sportliche Leiter des SCU fügt hinzu: „Der Dreier letzten Sonntag war gut für den Kopf der Spieler. Motivation und der absolute Siegeswille werden gerade angesichts unserer schwierigen Ausgangsposition in nächster Zeit eine wichtige Rolle spielen.“

Gegner Langenfeld verfügt mit Robin Schnadt (17 Saisontreffer) und Severin Krayer (8) über eines der torgefährlichsten Angriffsduos in der Bezirksliga, Gruppe 2. Da dürfte auf die Unterbacher Defensive eine Menge Arbeit zukommen. „Darauf werden wir uns einstellen. Wir haben zuletzt, wenn auch nur gegen den Letzten, wieder einmal zu null gespielt. Das sollte Selbstvertrauen geben. Allerdings wissen wir auch, dass wir fußballerisch und auch hinsichtlich der Chancenverwertung einen Tick zulegen müssen. So viele Chancen wie die Solinger bietet uns der HSV mit Sicherheit nicht an“, betont Marcel Aust. Der zuletzt mit Sven Gehrmann als Interimscoach an der Seitenlinie stehende Stammtorhüter sollte wieder in die Startformation zurückkehren. Ebenso Axel Bellinghausen als ordnende Hand im Mittelfeld. Der gegen Britannia fehlende Ex-Profi leitete in dieser Woche die zwei Übungseinheiten für die in Spanien weilenden Cheftrainer Roberto Marquez/Andi del Polito, die aber rechtzeitig zum Spiel zurückerwartet werden.