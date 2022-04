Neue Details zu Unfall in Hilden : Rettungswagen offenbar mit Blaulicht unterwegs

Neue Details zu Unfall in Hilden

Hilden Die Fahrerin des Rettungswagens soll mit Martinshorn und Blaulicht bei Rot in die Kreuzung gefahren sein. Dort kam es zu dem Zusammenstoß.

Im Fall des Unfalls zwischen einem Rettungswagen und einem BMW am Dienstagmittag (wir berichteten) hat die Polizei nun weitere Details bekannt gegeben. Demnach sei die 31 Jahre alte Fahrerin des Einsatzfahrzeugs gegen 13.15 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn bei Rot über die Ampel der Berliner Straße in Richtung Krankenhaus gefahren.

„Hierbei missachtete sie den vorfahrtberechtigten BMW X3 eines 79-jährigen Hildeners“, erklärte ein Polizeisprecher. Der BMW-Fahrer wollte in diesem Moment von der Bismarckstraße aus der Innenstadt kommend nach links in die Berliner Straße Richtung Benrath abbiegen. Er wurde laut Polizei durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.