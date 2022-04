Pfarrerin aus Hilden : Trauergottesdienst für Nicole Hagemann auch im Internet

Hilden Der Trauergottesdienst für die beliebte Hildener Pfarrerin Nicole Hagemann findet am Samstag, 9. April, in der Friedenskirche statt. Wer nicht dabei sein kann, hat die Möglichkeit, online den Livestream zu verfolgen.

Der Tod von Pfarrerin Nicole Hagemann hat viele Hildener schockiert. Sie war am Sonntag nach langer Krankheit mit 43 Jahren im Kreis ihrer Familie gestorben. Ihre Angehörigen möchte allen, die sich von Nicole Hagemann verabschieden möchten, die Möglichkeit dazu geben. Der Trauergottesdienst und die Beisetzung werden am Samstag, 9. April, stattfinden. Der Gottesdienst wird um 10 Uhr in der Friedenskirche, Molhausweg/Ecke Schumannstr. stattfinden. Die Beisetzung erfolgt um 12 Uhr auf dem Hildener Hauptfriedhof an der Kirchhofstraße.