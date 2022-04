Feier in Hilden : Mit Camping und Toleranz zur Goldenen Hochzeit

Goldene Hochzeit Karin und Reinhard Kugler Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Kennengelernt haben sich Karin (70) und Reinhard (72) Kugler ganz klassisch. „Bei einer Party in Düsseldorf“, verrät Karin Kugler. Sie war damals als Auszubildende in einem Schuhgeschäft tätig, er arbeitete im Kaufhof. Das war 1967. Drei Jahre später wurde Verlobung gefeiert, und am 6. April 1972 wurde geheiratet.