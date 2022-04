Blaulicht in Wülfrath : 38-jähriger Wülfrather bewusstlos im Auto gefunden

Wülfrath Der Fahrer (38) saß bewusstlos hinterm Steuer. Sein Auto stand auf dem Bürgersteig. Auf der Fahrerseite hatte der Wagen einen Metallzaun gerammt: Unfall in Wülfrath.

Der Wagen stand mitten auf dem Gehweg an der Dornaper Straße und hatte einen Metallzaun gerammt. Der Fahrer saß bewusstlos am Steuer. So fand ihn eine 30-jährige Frau am Donnerstagvormittag, 31. März, gegen 9.05 Uhr vor. Sie alarmierte den Rettungsdienst. Mittlerweile kam der 38-jährige Fahrer wieder zu sich. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.