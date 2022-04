Astrid-Lindgren-Schule in Hilden : 240 Hildener Kinder reisen auf der Bühne nach Lummerland

Mit gleich zwei Aufführungen in der Helmholtz-Aula haben die Schüler der Astrid-Lindgren-Schule ihr Theaterprojekt „Jim Knopf“ vor einem begeisterten Publikum zu Ende geführt. Eine ganze Woche hatten sie zuvor für das Stück geprobt.

Zusammen mit dem Kölner Spielecircus, ihren Lehrern und Eltern erarbeiteten sich die 240 Grundschüler die Geschichte um Jim Knopf und Lukas, den Lokomotivführer, sowie ihrer Reise von Lummerland nach Kummerland und wieder zurück. Sie durchlebten gemeinsam gefährliche Abenteuer und lernten dabei auch den Scheinriesen Herrn Turtur und den Halbdrachen Nepomuk kennen.Nach einem Einführungsnachmittag tauchten die Kinder tief in die Geschichte und die Umsetzung auf der Bühne ein. Sie verwandelten sich in Piraten der Wilden 13, spielten feurige Drachen, dienten in der kaiserlichen Palastwache und fuhren mit der Dampflokomotive Emma durch das geheimnisvolle Tal der Dämmerung. Erst in der Generalprobe wurden die einzelnen Puzzleteile zusammengesetzt und die komplette Geschichte erstmals aufgeführt. Die beiden Vorführungen in der Helmholtz-Aula bildeten den umjubelten Abschluss der aufregenden Theater-Projektwoche der Astrid-Lindgren-Schule. „Die Aufführungen waren toll“, berichtet Schulleiterin Ute Plötzer. „Es war für alle ein großartiges Erlebnis, die Kinder, so stolz und fröhlich als Teil eines großen Projektes auf der Bühne zu sehen.“