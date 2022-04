Unfall im Uelfetal bei Radevormwald : Fahrer kollidiert mit Streufahrzeug und wird schwer verletzt

Das Unglück geschah in der Nähe der Ortschaft Unterste Mühle. Die Bergung der Fahrzeuge war wegen des erneuten Wintereinbruchs schwierig. Foto: Feuerwehr

Radevormwald Das Unglück passierte an der Einmündung der Mühlenstraße in die L 414. Der Fahrer kam wegen Glätte in einer Kurve in den Gegenverkehr. Er musste mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht werden.

Schwere Verletzungen hat ein 37-jähriger Autofahrer erlitten, der am späten Freitagnachmittag mit einem Streufahrzeug zusammenstieß. Der Radevormwalder war gegen 17.55 Uhr auf der Uelfe-Wuppertal-Straße (L414) unterwegs, er kam aus Radevormwald und fuhr in Richtung Dahlhausen. Kurz vor der Einmündung der Mühlenstraße, nahe der Ortschaft Unterste Mühle, geriet er durch Schneeglätte im Verlauf einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem entgegenkommenden Streufahrzeug eines 56-jährigen Verkehrsteilnehmers zusammen. Dieses Fahrzeug war zum Unfallzeitpunkt mit Streu- und Räumarbeiten beschäftigt.

Durch den Zusammenprall schleuderte das Auto des Unfallverursachers gegen einen weiteren Pkw, der zu diesem Zeitpunkt – ohne Insassen – im Straßengraben stand. Der 37-Jährige musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand auch ein hoher Sachschaden.

Die Uelfe-Wuppertal-Straße war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die Fahrbahn der Landstraße 414 wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehr-öschgruppe Önkfeld mit Ölbindemittel abgestreut und anschließend gesäubert. Die Bergung der Fahrzeuge gestaltete sich bei dem aktuellen Schneewetter als schwierig. Der Einsatz konnte nach ungefähr 2,5 Stunden von den Feuerwehrleuten beendet werden.

(s-g)