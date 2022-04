Angerland Lauftreff Lintorf : Besser laufen in der Gemeinschaft

Gemeinsames Laufen motiviert. Lauftreffs – hier der Lauftreff Angerland – bieten die passende Gruppe für den persönlichen Leistungsstand. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Laufgruppen und Lauftreffs sind eine ideale Anlaufstelle für Anfänger und Lauf-Profis. Neben dem gemeinschaftlichen Training und viel Spaß bei der Sache ist es für viele der Läufer ein Ziel, bei Volksläufen und anderen Wettbewerben an den Start zu gehen.

In Ratingen gibt es gleich mehrere Möglichkeiten, gemeinsam zu laufen. Neben dem Angerland Lauftreff Lintorf (ALT), der seinerzeit als Abteilung des TuS 08 Lintorf gegründet wurden, bieten auch der TuS Breitscheid 1972/ 89, der Damenlauftreff „Lola rennt“ vom TV Ratingen, der ASC Ratingen West von 1973 und der Turnverein Hösel 1901 eigene Lauftreffs an. Aber auch in den umliegenden Städten gibt es Möglichkeiten: zum Beispiel der Lauftreff meLäuft in Mettmann, der Lauftreff TSV Metzkausen, der Lauftreff Haan-Hilden-HTV, der Lauftreff Gruiten-Neandertal oder der Lauftreff Düsseldorf Süd, um nur einige zu nennen. Stellvertretend für alle stellen wir heute den Angerland Lauftreff Lintorf (ALT) vor.

Als 1970 der Deutsche Sportbund die Trimm-Dich-Bewegung ins Leben gerufen hat, begann die AOK die Gesundheitsbewegung in den Vereinen und damit deren Sportangebot zu fördern. „Es gab damals pro Läufer zehn Pfennig pro Lauf und es wurde eine Strichliste geführt“, erzählte Henriette Weigel. Seit 2014 läuft sie mit dem ALT und hat fünf Jahre später dessen Leitung übernommen. Der TuS 08 Lintorf entwickelte damals ein Konzept für den heutigen Angerland Lauftreff Lintorf.

Seit dem Startschuss 1977 finden regelmäßige Treffen statt. Der ALT hat sich zwar vor einiger Zeit vom TuS 08 abgespalten, ist aber kein eigener Verein und noch mit seinem Mutterverein verbunden. Er ist gedacht für ambitionierte Läufer, die sportlich gemeinsam aktiv sein wollen, um ihre Ausdauer zu fördern und zu verbessern. Aber auch nicht leistungsorientierte Läufer und Walker finden beim ALT ihre Gruppe, genauso wie Laufeinsteiger. Diese sollten allerdings über eine gewisse Grundkondition verfügen, auf der das Training aufbauen kann.

„Gerade, weil es mehrere Gruppen gibt, hat man die Möglichkeit innerhalb seines Fitnessstands oder auch seiner Tagesform entsprechend zu trainieren. Die ehrenamtlichen Lauftreff-Betreuer in den einzelnen Gruppen geben ein gleichmäßiges Tempo vor und es wird in einem meist flachen Gelände zwischen Ratingen bis zur Stadtgrenze Duisburg abwechslungsreich gelaufen“, so Weigel.

Die Läufer und Walker treffen sich immer montags, mittwochs und freitags um 18.15 Uhr für eine Stunde in entsprechenden Lauf-Gruppen, die alle gleichzeitig vom Parkplatz am Hinkesfort am Ende der Tiefenbroicher Straße aus starten. Die Streckenlänge – zwischen acht bis elf Kilometer – entscheidet das Tempo. Ein wichtiges Indiz, sich dabei nicht zu überfordern, ist, sich beim Laufen noch unterhalten zu können. Grundsätzlich treffen sich die Bewegungsfreudigen bei jedem Wetter und laufen auf eigenes Risiko. Jeder kann selbst entscheiden, ob er an diesem Tag mitmachen möchte oder nicht.

Mitunter werden im Jahr auch unterschiedliche Trainingseinheiten und -tage angeboten, zum Beispiel das Lauf ABC (grundlegende Technikübungen zur Schulung des Laufstils und zur aktiven Verletzungsprophylaxe) sowie das Tempotraining. Über das Training hinaus gibt es aber auch immer wieder andere Veranstaltungen, die das soziale Engagement und die Kommunikation fördern, zum Beispiel Wanderungen, Fahrradtouren, essen gehen.

„Die Atmosphäre im Lauftreff ist fantastisch. Man kommt mit vielen unterschiedlichen und gleichgesinnten Menschen ins Gespräch. Man teilt Wissen und Wertschätzung untereinander. Es freut mich sehr, ein tolles Team hinter mir zu haben, das die verschiedenen Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt. Das bedeutet ein hohes Maß an sozialem Engagement“, so die Lauftreffleiterin.