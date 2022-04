Verkehrschaos in Hilden : Unfall mit Rettungswagen legt Verkehr in Innenstadt lahm

Unfall mit Rettungswagen legt Verkehr in Innenstadt lahm

Hilden Auf der Berliner Straße, Ecke Bismarckstraße sind ein Rettungswagen und ein BMW zusammengestoßen. Für die Rettungsarbeiten musste die Kreuzung gesperrt werden. Der Verkehr kam zum Stillstand.

Für ein Verkehrschaos in der Hildener Innenstadt hat am Dienstagmittag ein Unfall auf der Berliner Straße gesorgt. In Höhe der Bismarckstraße stießen ein BMW und ein Rettungswagen aus noch ungeklärter Ursache zusammen.