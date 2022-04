Kriminalität in Hilden : Trickbetrüger erbeutet teuren Schmuck

Hilden Der Mann gab eine Störung in der Wasserversorgung eines Mehrfamilienhauses vor. Die 88 Jahre alte Bewohnerin merkte später, dass der mehrere Tausend Euro teure Schmuck verschwunden war.

Ein falscher Wasserwerker hat am Freitag Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Wie die Polizei am Montag mitteilt, hat der Mann vorgegeben, dass es eine Störung in der Wasserversorgung des Mehrfamilienhauses gegeben habe. Er müsse nun die Leitungen in der Wohnung der 88 Jahre alten Bewohnerin überprüfen.