Polizeieinsatz in Dinslaken : 76-jährige Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Polizeieinsatz in Dinslaken

Dinslaken Eine 76-jährige Frau aus Dinslaken ist bei einem Autounfall am Dienstag schwer verletzt worden. Sie war mit dem Auto einer 70-Jährigen zusammengeprallt. Es kam zu Straßensperrungen.

Schwere Verletzungen erlitt eine 76 Jahre alte Radfahrerin am Dienstagmittag bei einem Verkehrsunfall in Dinslaken. Gegen 11.50 Uhr war die Frau auf der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Richtung Voerder Straße unterwegs.