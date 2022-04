Coronaschutz : Hilden und Haan tragen weiterhin Maske

Hilden/Haan Auch wenn die Maskenpflicht nicht mehr gilt: Zum Eigenschutz und zum Schutz anderer möchten viele Hildener und Haaner in Geschäften und in Schulen nicht auf den Mund-Nasenschutz verzichten.

Auch wenn die Maskenpflicht am Wochenende gefallen ist – der Großteil der Hildener und Haaner scheint in Geschäften auch weiterhin einen Mund-Nase-Schutz tragen zu wollen. So zumindest der Eindruck aus den Innenstädten, den Einzelhändler bestätigen.

„Bei uns trugen bisher alle Kunden eine Maske“, erklärt am Montagmittag beispielsweise Andrea Mettlicki von SpielPlus am Warrington-Platz in Hilden . Sie stellt es den Kunden frei, eine Maske zu tragen. Auf ihr Hausrecht pocht sie nicht: „Das würde wahrscheinlich einige Kunden vergraulen“, sagt sie. Und das könne man sich nicht leisten.

Die neue Coronaschutzverordnung NRW gilt seit Sonntag, 3. April, und enthält zahlreiche Regelungen. In Paragraph 2 weist sie aber ausdrücklich auch auf die Eigenverantwortung der Bevölkerung hin: „Jede in die Grundregeln des Infektionsschutzes einsichtsfähige Person ist angehalten, sich so zu verhalten, dass sie sich und andere keinen unangemessenen Infektionsgefahren aussetzt. Hierzu sollen die allgemeinen Verhaltensregeln zu Abstand, Hygiene und Masken in allen Lebensbereichen angemessen eigenverantwortlich und solidarisch beachtet werden.“

Keine Maskenpflicht, aber „ein dringendes Gebot“ – so setzen die Stadtwerke Haan die neue Schutzverordnung für ihr Schwimm- und Sportbad um: „Wir appellieren an alle unsere Besucher, auf dem Weg bis zum Spind und in der Umkleide weiterhin Maske zu tragen, werden aber niemanden zu Boden ringen, der sich nicht daran halten sollte“, erläutert Geschäftsführer Stefan Chemelli. Angesichts der aktuellen Inzidenz-Höchststände geht er davon aus, dass sich „die weitaus überwiegende Zahl der Leute an unser Gebot halten wird“. Auch im Hildorado ist die Maskenpflicht gefallen: „Wir bitten Sie aber zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Trockenbereichen des Bades – insbesondere an der Kasse – weiterhin eine Maske zu tragen“, so die Stadtwerke Hilden.