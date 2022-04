Großeinsatz der Polizei auch in Langenfeld, Hilden, Leverkusen, Leichlingen und Erkrath : Polizei schnappt mutmaßliche Drogendealer

Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei nahmen heute morgen ab vier Uhr drei Mitglieder einer achtköpfigen Gruppe fest, die mit Rauschgifthandel Millionen von Euro werwirtschaftet haben soll. Foto: Szenenbild dpa Foto: dpa

Langenfeld Bei einem Großeinsatz gegen die organisierte Betäubungsmittelkriminalität vollstreckt die Polizei Haftbefehle und durchsucht Geschäfts- und Wohnungsräume.

Unsanft wecken zahlreiche Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) sechs Männer und zwei Frau in Städten rund um Düsseldorf und Köln. Auch in Langenfeld, Hilden, Leichlingen, Leverkusen und Erkrath durchsucht die Polizei Wohn- und Geschäftsräume. In Hilden nehmen die Beamten einen 29-jährigen mutmaßlichen Täter vorläufig fest. In Leichlingen setzt die Polizei einen 27 Jahre alten Mann fest. Staatsanwaltschaft und Polizei werfen der Gruppe von sechs Männern und zwei Frauen vor, mit über zwei Tonnen Rauschgift gehandelt zu haben. In knapp über einem Jahr erwirtschaftete die Gruppe, so der Vorwurf, illegal Gelder in Millionenhöhe.

Der Gruppe wird vorgeworfen, von März 2020 bis Juni 2021 neben tonnenweise Marihuana, auch rund 50 Kilogramm Haschisch und circa 30 Kilogramm Kokain gehandelt zu haben. Die Maßnahmen der Ermittlungsbehörden sind darauf ausgerichtet, das Vermögen der Gruppenmitglieder in Höhe von über neun Millionen Euro zu vollstrecken und Beweismittel zu sichern. Bis zum Mittag veranlasste die Behörden unter anderem die Eintragung von Sicherungshypotheken in ein Grundstück, ein Mehrfamilien- und ein Einfamilienhaus im Wert von über 1,3 Millionen Euro. Die Ermittler stellten über 65.000 Euro Bargeld, eine hochwertige Armbanduhr im Wert von etwa 20.000 Euro und Schmuck im Wert von circa 5.000 Euro sicher. 15.500 Euro Gesellschafteranteile an einer Firma wurden gepfändet. Neben den Vermögenswerten wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Die Beschuldigten sind außerdem verdächtig, illegal scharfe Schusswaffen zu besitzen oder mit ihnen gehandelt zu haben, teilt die Polizei weiter mit. Zusätzlich fanden die Beamten umfangreiches Beweismaterial. Die Ermittlungen, insbesondere die Auswertung von Datenträgern und sonstigen Asservaten, dauern an.

Hintergrund des Großeinsatzes ist ein vom Kriminalkommissariat 22 der Düsseldorfer Polizei geführtes Verfahren, das auf der Auswertung von „Encrochat-Daten“ (verschlüsseltes Kommunikationssystem) fußt.

Der Dienstleister EncroChat bot bis 2020 seinen Kunden ein für Ende-zu-Ende verschlüsselte Instantmessenger und Endgeräte (Krypto-Handys) an. Damit konnten über Smartphones Daten und Telefonate abhörsicher durchgeführt werden. Das Unternehmen verlangte für seine Dienstleistung, die Kriminelle gern in Anspruch nahmen, mehrere tausend Euro im Jahr. Französische Behörden „knackten“ das System. Ein britisches Unternehmen bot den Encrochat-Kunden danach seine Dienste zur Verschlüsselung an. Die Daten von EncroChat-Nutzer dürfen in Deutschland laut 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofes verwertet werden (Stand: März 2022). Allerdings laufen Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht und dem Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mit dem Ziel, diese Daten nicht nutzen zu dürfen.

Aktualisierung

