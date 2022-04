Tennis : TC BW Erkrath lädt zum Tag des „offenen Courts“

Erkrath Die Erkrather Tennisspieler eröffnen am Sonntag mit einem Tag der offenen Tür die Freiluftsaison 2022 und hoffen auf viele Besucher.

Mit einem „Tag des offenen Courts“ will der TC Blau-Weiß Erkrath die Werbetrommel rühren. Der Verein lädt alle ein, die sich für Tennis interessieren oder einfach einen abwechslungsreichen Sonntag genießen wollen. Am 24. April eröffnet der Klub auf der Anlage an der Freiheitstraße 1-5 in Erkrath mit einem bunten Programm die Freiluftsaison.