Fechten : Erst die Europameisterin stoppt Gruitener Fechterin Lisa Marie Löhr

Gruiten Die Gruitenerin ist zweitbeste deutsche Fechterin.

In der Vorrunde des Einzel-Wettbewerbs startete Löhr mit zwei Siegen und einer Niederlage. Danach gewann sie in der K.O.-Runde mit 15:9 gegen die Polin Zof#a Janelli. Es folgte ein 15:10-Sieg über Karoliine Loit (Estland). Im Feld der letzten 16 Starter war dann Endstation. Allerdings scheiterte Lisa Marie Löhr an keiner Geringeren als der späteren U 20-Europameisterin Veronika Bielesziva. Die Tschechin setzte sich mit 15:10 durch und bejubelte am Ende auch die Goldmedaille. Edelmetall bliebt Löhr zwar erneut verwehrt, doch die 19-Jährige war letztlich zweitbeste Degenfechterin des deutschen Quartetts. Entsprechend zufrieden war ihr Trainer Dirk Scheffler, der die Gruitenerin am Degen-Stützpunkt in Solingen betreut. „Ziel für die EM-Teilnahme war, das bisher beste Ergebnis zu erreichen. Das hat Lisa übertroffen. Mit zwei beeindruckenden Siegen gegen die an 7 gesetzte Polin Zofia Janelli und die Vierte der Weltrangliste, Karoliine Loit, hat Lisa ihr Können gezeigt. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden“, erklärte der Coach. Hinter Europameisterin Bieleszova holte die Ungarin Lili Buki Silber. Bronze feierten Eszter Muhari (Ungarn) und Gaia Traditi (Italien).