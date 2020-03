Fußball : VfB 03 Hilden II besiegt HSV Langenfeld

Die Hildener Bezirksliga-Fußballer feiern den sechsten Sieg in Folge. Durch den Erfolg klettert das Team von Tim Schneider auf den zweiten Tabellenplatz.

HSV Langenfeld – VfB 03 Hilden II 1:3 (1:0). (Fußball-) Geschichte wiederholt sich doch. Der jahresübergreifend sechste Sieg des VfB 03 II in Serie war das exakte Spiegelbild der Partie im vergangenen September am Hoffeld. Langenfeld führte zur Pause 1:0. Damals wie gestern Nachmittag durch Torjäger Alessandro Petri – und die Hildener drehten in den zweiten 45 Minuten den Spieß noch herum. Wieder war es mit Gianluca de Meo ein Akteur von der Bank (im Hinspiel Giovanni Spinella), der für die Wende sorgte.

Doch der Reihe nach. „Wir hatten schon in der ersten Halbzeit Feldvorteile. Allerdings stand Langenfeld defensiv sehr stabil, spielte überlegt und strukturiert nach vorne. Wir hingegen bekamen kaum einmal richtig Tempo in unsere Angriffsaktionen“, blickte Hildens Trainer Tim Schneider eher kritisch auf Durchgang eins zurück. Eine „halbe Möglichkeit“ bot sich den Gästen in der Anfangsphase. Giovanni Spinella flankte auf Dennis Lichtenwimmer, dessen Kopfball HSV-Schlussmann Christian Cyrys aber mühelos parierte (11.). Auf der Gegenseite die erste zwingende Torchance der Platzherren nach 38 Minuten, doch Severin Krayer schoss freistehend knapp vorbei. Sechs Minuten darauf klärten Robin Weyrather und Abwehrchef Christoff Donath nach der Hereingabe von Krayer nicht konsequent genug, Alessandro Petri „bedankte“ sich mit seinem zehnten Saisontreffer.„In der zweiten Halbzeit gingen wir mutiger zur Sache. Die Jungs feuerten sich gegenseitig an, bewiesen nach dem Rückstand Moral und wollten das Spiel unbedingt für sich entscheiden“, sagte Tim Schneider nach dem Abpfiff.