Fußball : 1. FC Wülfrath atmet nach Sieg über Britannia Solingen auf

Alessio Falco (r.) erhöhte mit einem kuriosen Treffer auf 2:0. Foto: Blazy, Achim (abz)

Der Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga bejubelt mit dem Erfolg über den abstiegsgefährdeten FC Britannia Solingen den ersten Sieg im neuen Jahr.

Weiterleiten Drucken Von Klaus Müller

1. FC Wülfrath – FC Britannia Solingen 2:0 (1:0). Den ersten Dreier in diesem Jahr landeten die Wülfrather Fußballer und behaupteten damit die Bezirksliga-Spitze. Es war nicht alles Gold was glänzte, letztlich zählten aber nur die drei Punkte. Das sah auch der Torschütze zum 1:0, Ahmet Tepebas, so: „Wir haben in dieser Saison schon spielerisch deutlich bessere Partien abgeliefert, nach zwei Niederlagen in Folge wurde aber zumindest wieder gepunktet. Ich gehe davon aus, dass wir wieder in die Erfolgspur zurückfinden.“

Der FCW trat aufgrund der vielen verletzten, erkrankten oder gesperrten Akteure mit dem „letzten Aufgebot“ an. Als Auswechselspieler stand sogar Trainer Sebastian Saufhaus auf dem Spielberichtsbogen. Angesichts dieser Vorzeichen lieferten die Wülfrather eine halbwegs ansprechende Vorstellung ab. Zwar beendeten die Gastgeber bereits das dritte Duell in Folge mit nur zehn Fußballern, da Luis Rosenecker die gelb-rote Karte sah, doch das nahm Saufhaus relativ gelassen. „Ab der kommenden Woche stehen mir wieder drei oder vier Spieler zusätzlich zur Verfügung, so dass sich die personelle Lage etwas entspannt“, sagt er.

Zur Überraschung von Spielern und Fans stieg die Begegnung auf dem Kunstrasen, da die Stadtverwaltung den Naturrasenplatz erneut sperrte. Damit wurde dem FCW wiederum ein Heimvorteil genommen. Die FCW-Fußballer nahmen trotz des ungewohnten Geläufs sofort das Heft in die Hand und waren um einen frühen Treffer bemüht. Deutlich zu sehen war aber, dass das Saufhaus-Team nach den Niederlagen zuletzt verunsichert war. Viele gut gemeinte Aktionen endeten mit Fehlpässen. Der letzte Pass im Strafraum kam oft nicht an. Die Gäste dagegen verlegten sich aufs Umschaltspiel und versuchten, so zum Torerfolg zu kommen. Diese Konstellation führte dazu, dass klare Chancen Mangelware blieben, wobei aber der FCW deutlich mehr Strafraumszenen besaß. In der 38. Minute fasste sich dann Ahmet Tepebas ein Herz, startete ein kurzes Dribbling und beförderte das Leder aus 18 Metern unhaltbar in den Kasten. Es war sein zwölfter Saisontreffer.

Im zweiten Durchgang agierte Britannia etwas offensiver. Ein Missverständnis zwischen Benjamin Jeszussek und Torwart Semih Dermirhat führte fast zum Ausgleich (60.). Ein kurioser Treffer von Allesio Falco brachte das 2:0 (68.), als er mit einer Art Befreiungsschlag in Höhe der Mittellinie den Ball im gegnerischen Gehäuse unterbrachte. Bis zum Abpfiff vergab Marcin Müller noch zwei große Chancen. „Der Sieg war auf alle Fälle verdient. Ich muss meiner ersatzgeschwächten Mannschaft ein Lob für ihren vor allem kämpferisch überzeugenden Auftritt zollen“, führte Sebastian Saufhaus sichtlich zufrieden aus.