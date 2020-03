Fußball : Spitzenreiter SC Unterbach rettet einen Punkt

Kapitän Mohamed Bajut (Mitte) kämpfte mit Aufsteiger MSV Hilden vergeblich um einen Punkt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Fußball-Kreisliga A: MSV Hilden kassiert nächste Niederlage. Auch Aufsteiger SV Hilden-Ost verliert. Partie des SSV Erkrath ist verlegt.

SC Unterbach – Sportfreunde Gerresheim 4:4 (1:2). Dem SCU fehlte aufgrund von Verletzungen und Sperren nahezu eine halbe Stammelf. Von daher klappte längst nicht alles wie gewohnt, aber die Unterbacher, die in der Schlussphase mit zwei Pfostenschüssen Pech hatten, retteten gegen starke Gerresheimer zumindest ein Remis. „Unsere dezimierte Elf spielte in dieser Formation erstmals zusammen, holte zweimal einen Zwei-Tore-Rückstand auf und bewies vorbildliche Moral. Mit dieser Punkteteilung können wir leben, auch wenn das in der ersten Halbzeit noch kein guter Auftritt war“, urteilte Fußball-Abteilungsleiter Jörg Spanihel.

Ausgerechnet der Ex-Unterbacher Kevin Eßer schnürte einen Doppelpack (13., 24.) zur 2:0-Führung der Gäste. Kurz vor der Pause (43.) gelang Chris Ribjitzki nach der präzisen Rechtsflanke des jungen Tom Heinecke per Kopfball der Anschlusstreffer.

Im zweiten Abschnitt ging es munter weiter. Patrick Kosselt verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:3 (50.). Said Oughalmi köpfte die Ecke von Daniel Mion zum 2:3 (56.) ein, doch Gerresheims Marius Dick stellte wenig später (64.) auf 2:4.

Der SCU blieb die schnelle Antwort nicht schuldig. Sven Gehrmann (65.) und Kapitän Mion (67.) mit einem tollen Distanzschuss hoch in den Torwinkel glichen zum 4:4-Endstand aus.

SC Unterbach: Aust – Heinecke (59. A. Kassar), Gehrmann, Leeuwis, Keip, Lilic, Kurz, K. Kassar (51. Burgwinkel), Mion, Ribjitzki, Oughalmi (78. Loukil).

TSV Urdenbach – SSV Erkrath. Die Partie des SSV beim Zweiten wurde verlegt. Neuer Termin: Donnerstag, 12. März, 19.30 Uhr – Sportplatz Woermannstraße.

MSV Hilden – Düsseldorfer SV 04 0:3 (0:1). Im Hinspiel erreichten die Hildener in Lierenfeld noch ein beachtliches 1:1. Davon war der Tabellenvorletzte diesmal bereits nach der ersten Halbzeit weit entfernt. Am Ende quittierte der MSV die 15. Saisonniederlage und in der 81. Minute einmal mehr eine gelb-rote Karte. Die Düsseldorfer dagegen kamen nach zuvor sechs sieglosen Begegnungen erstmals wieder zu einem Dreier. Akom Kevin Twum-Barimah (17., 73. – Elfmeter) und Pascal Santo (26.) trafen für die Gäste.

MSV Hilden: Woijcik – Omer, Elghazi, K. Almakhloufi, Keksel, Z. Bajut, Asabar (52. Saidi), Chotan (65. H. Bajut), B. Akyol, Remmach (68. Lukman).

FC Kosova Düsseldorf – SV Hilden-Ost 1:0 (0:0). Die seit Jahresbeginn von Ibo Cöl (zuletzt SC Unterbach) trainierten Gastgeber entpuppten sich als spielerisch und kämpferisch starke Truppe. Dennoch hielt der SV Ost die Partie lange Zeit offen. „Es war ein kampfbetontes Spiel, wir haben kaum gegnerische Chancen zugelassen. Mit etwas mehr Entschlossenheit vor dem gegnerischen Tor wäre sogar ein Punkt drin gewesen“, zog Stephan Pühs trotz der Niederlage ein positives Fazit. Was der Hildener Coach meinte: In der Nachspielzeit scheiterte Onur Dikisci freistehend am gegnerischen Torhüter. Zuvor verpassten Thierno Barry (11.), Tamer Sürmeli mit einem Freistoß, den der Kosova-Torsteher klasse parierte (40.) und Mikail Kafa (42. – Kopfball nach einem Freistoß von Ufuk Ucar) die Chance zur Führung. Das Tor des Tages erzielte Kosovas Mittelfeldspieler Xhulio Lickollari nach einer Stunde. Für SVO-Abwehrmann Ucar war etwas früher Feierabend – rote Karte in der 90. Minute.