Fußball : Kreisliga A: Dornap hält Ronsdorfer Reserve auf Distanz

Rot-Weiß Wülfrath besiegt abstiegsgefährdeten SV Heckinghausen. Schlusslicht FC Mettmann trotzt TSV Beyenburg ein Remis ab.

TSV Einigkeit Dornap – TSV Ronsdorf II 2:1 (1:1). Es war der erwartet schwere Gegner für die Dornaper Kreisliga-Fußballer. „Da das Bezirksliga-Team der Ronsdorfer nicht gespielt hatte, wurde die Reserve verstärkt, was es uns nicht leichter machte“, erklärte Karl-Heinz Schultz. Der TSV-Vorsitzende fand die Gäste zwar spielerisch besser, seine Mannschaft hielt aber kämpferisch gut dagegen und gewann letztlich glücklich, aber nicht unverdient. Von Beginn an sahen die Zuschauer auf dem Kunstrasennebenplatz am Erbacher Berg eine muntere Partie, in der Julian Boock nach 25 Minten seine Mannschaft in Führung brachte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff fiel der Ausgleich. Einen etwas kurios verursachten Fouelfmeter nutzte Stasun zum 2:1-Siegtreffer (64.).