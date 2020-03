Handball : Unitas Haan holt Pflichtsieg über das Oberliga-Schlusslicht

Den Haaner Handballern reicht eine durchwachsene Leistung. Der Blick richtet sich jetzt auf das Duell bei der SG Langenfeld II.

DJK Unitas Haan – HSG Neuss/Düsseldorf II. Weil es offenbar in der organisatorischen Absprache ein Missverständnis gab, standen den Zuschauern der Oberliga-Partie in der Halle an der Adlerstraße lediglich zwei Viertel der Tribünenplätze zur Verfügung. Vielleicht ganz gut, denn so saßen die Handball-Fans nicht weit verstreut, sondern bildeten zumindest optisch einen ansehnlichen Block. Unter den Beobachtern der Partie waren auch die in Haan lebende Bundestagsabgeordnete Michaela Noll sowie Bürgermeisterin Bettina Warnecke und die erst vor zwei Wochen gewählte Sportdezernentin Annette Herz. Ein Top-Spiel bekam das Trio nicht zu sehen, zu unterschiedlich war die Ausgangslage beider Teams. Während die Haaner in den ersten sechs Begegnungen des neuen Jahres vier Siege holten, dabei unter anderem in fremder Halle den Lokalrivalen Mettmann-Sport vom Parkett fegten und dem Tabellenführer HC Wölfe Nordrhein überraschend ein Bein stellten, schafften die Neusser in bis dato 17 Partien lediglich einen Sieg und ein Remis. In Haan holte sich das Schlusslicht die 18. Niederlage ab, während die Unitas mit dem Erfolg auf Rang fünf kletterte und sich weiter nach oben arbeitet.