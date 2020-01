Reiten : Starke Galopper sind sein Ein und Alles

Rüdiger Alles hält in seinen Händen ein Bild von „Northern Dancer“, einem der berühmtesten Hengste der Geschichte. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Der Rennsport-Experte führt eine international agierende Agentur für Vollblutpferde mit Sitz in Mettmann.

Von Hanna Eisenbart

Rüdiger Alles hat das Talent und die bedingungslose Bereitschaft, ein Hobby zu seinem Beruf zu machen, schon als Junge von seinem Vater geerbt, der nach dem Krieg in die Dienste des Düsseldorfer Reiter- und Rennvereins in Grafenberg trat und später zum ersten Galopprennsportjournalisten der „Welt“ avancierte.

Die Geschichte des Englischen Vollbluts reicht zurück ins späte 17. bzw. frühe 18. Jahrhundert, als damals schon extrem reiche arabische Scheichs dem englischen Königshaus eine beträchtliche Anzahl von Araberhengsten überließen – so als Gastgeschenk –, die dann in England zur Zucht eingesetzt wurden. Nur solche Pferde dürfen Vollblut genannt werden, die die direkte Nachkommenschaft zu diesen Araberhengsten nachweisen können – und darüber wird peinlich genau Buch geführt.

Info Gruppeneinteilung von Galopprennen Gruppe-Rennen sind so genannte Aufgewichtsrennen im Galoppsport, die international klassifiziert werden. Damit wird es möglich, die Leistungen der Pferde international zu vergleichen. Es gibt Rennen der Gruppen I bis III. Das vom Pferd im Rennen zu tragende Gewicht ergibt sich aus seinem Alter und Geschlecht und bisherigen Erfolgen. In Gruppe I sind die wichtigsten Rennen. Der Gruppen-Status richtet sich nach der historischen Bedeutung des Rennens, der Preisgelddotierung und der Leistungsstärke der teilnehmenden Pferde in den jeweils letzten fünf Jahren. Der Status eines Rennens wird regelmäßig überprüft und kann sich ändern. Zur Gruppe I gehört zum Beispiel der „Preis der Diana“ – auf der Galopprennbahn in Düsseldorf-Grafenberg gab es 2019 die 161ste Auflage. Das wichtigste Rennen ist das „Deutsche Derby“, das traditionell auf der Rennbahn in Hamburg-Horn steigt.

Das Leben des jungen Rüdiger spielte sich auf den Rennbahnen ab und so nahm es nicht Wunder, dass er nach Beendigung einer kaufmännischen Ausbildung zunächst bei seinem Vater weiter lernte, um sich später mit einer Agentur selbständig zu machen.

Auch das Leben der jungen Familie Alles war von den Rennbahnen nicht zu trennen – der Vater ständig im Einsatz, telefonisch Tag und Nacht erreichbar, denn in Australien oder Amerika war Arbeitszeit, wenn in Mettmann gerade die Lichter ausgingen. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Die Agentur bestimmt das Leben der Eheleute. Jutta Alles hat ihren Mann schon mit 16 Jahren kennengelernt und ist mit dieser anstrengenden, aber auch glamourösen Passion ihres Mannes groß geworden.

Internationaler Hochadel und Finanzgrößen hauchten der damals jungen Frau schon so etwas wie Ehrfurcht ein, aber sie zeigte sich stets mit natürlichem Charme und Schliff als gute Gastgeberin bei den großen Rennen in Baden-Baden, Hamburg oder wo auch sonst in der Welt, wenn ihr Mann für die illustren Gäste die richtigen Pferde bei den Auktionen aussuchte und ersteigerte.

In der Regel kauft Rüdiger Alles nur Einjährige. Die Tiere müssen sich hoch arbeiten, die unterschiedlichsten Qualifikationen bestehen, um im Alter von drei bis vier Jahren bei den ganz großen Rennen der Gruppe I dabei sein zu können. Die Liste der Pferde, die Rüdiger Alles gekauft hat, und deren Stammbaum sind auch für Laien beeindruckend. So kaufte der Fachmann im Auftrag eines Adeligen in Baden Baden für „nur“ 130.000 Euro den Hengst Manduro, der später zum besten Rennpferd der Welt gekürt wurde und über 1,5 Millionen Euro gewonnen hat.

Ein bisschen wehmütig betrachten Jutta und Rüdiger Alles den Niedergang des Rennsports in Deutschland, der in früheren Jahren einen Wettumsatz von 120 Millionen verzeichnen konnte. Heute sitzen die Buchmacher am Computer, die interessierte Bevölkerung geht am Sonntag nicht mehr auf die Rennbahn, um zu wetten, dadurch sinken die Geldpreise, die die Pferde gewinnen können. Auf der anderen Seite liegen allein die Trainingskosten für ein Rennpferd bei circa 2000 Euro im Monat und die müssen in einen Einjährigen erst einmal investiert werden.