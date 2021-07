Ratingen : Agentur für Arbeit informiert Schulabgänger

Die Agentur für Arbeit informiert über Wege nach der Schule in den Beruf. Foto: dpa-tmn/Carsten Rehder

Kreis Mettmann In den Sommerferien bietet die Berufs- und Studienberatung der Agentur für Arbeit Mettmann ein digitales Veranstaltungsprogramm für alle, die nach der Schule auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind oder Interesse an einem Studium haben.

() Bis 11. August steht jeden Mittwoch mindestens ein Thema rund um berufliche Orientierung auf dem Programm. Auch die Eltern der jugendlichen Bewerber sind herzlich eingeladen, die freie Zeit in den Sommerferien für die Beratungsangebote zu nutzen.

Ausblick auf die weiteren Mittwochs-Veranstaltungen: Um Wege nach dem Abitur geht es am 28. Juli, von 10 bis 12 Uhr mit Susanne Herzgen, Studien- und Berufsberaterin.

„Go Abroad – Wege ins Ausland“, heißt es am 4. August von 10 bis 12 Uhr, ebenfalls mit Susanne Herzgen. Eine Informationsveranstaltung für Zugewanderte „Schule und Ausbildung in Deutschland“ steht von 14 bis 16 Uhr mit Studien- und Berufsberaterinnen Svenja Möllenkamp und Maria Mucha auf dem Programm.

Studien- und Berufsberaterin Doris Müller informiert am 11. August von 10 bis 12 Uhr über das Thema „Vorstellungsgespräch für deine Ausbildung – wie bereite ich mich optimal vor?“ Von 14 bis 16 Uhr geht es mit Studien- und Berufsberaterin Patricia Rapp um „Wege nach dem Abitur /Infos für Oberstufenschüler zu den Möglichkeiten nach der Schule.“

Kultur in Mettmann

Kultur in Mettmann : Neandermahl des Frauennetzwerks

Alle genannten Berufsorientierungsveranstaltungen werden virtuell per Skype stattfinden. Jugendliche und ihre Eltern haben die Möglichkeit, sich über das Berufsinformationszentrum (BiZ) anzumelden und erhalten dort die Zugangsdaten für Skype. Eine Anmeldung für das digitale Veranstaltungsprogramm kann per Telefon 02104/6962600 oder per E-Mail erfolgen.