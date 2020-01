Fußball : VfB 03 II testet zu Hause gegen den TSV Ronsdorf

Hilden Anpfiff ist am Sonntag um 16 Uhr an der Hoffeldstraße.

Der Ausfall des Testspiels am Dienstagabend beim A-Kreisligisten Polizei SV Düsseldorf passte dem VfB 03 Hilden II nicht in den Kram. „Der Gegner hatte wohl erhebliche Aufstellungsprobleme. Deshalb die kurzfristige Absage“, erklärte Tim Schneider. Jetzt konzentrieren sich der VfB 03 II-Trainer und sein Team auf den Vergleich mit dem TSV Ronsdorf am Sonntag ab 16 Uhr auf dem Sportplatz an der Hoffeldstraße.