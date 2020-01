Handball : Absturzgefährdete HSG Adler Haan hofft auf Befreiungsschlag

HSG Adler Haan – TD Lank (Frauen). Auf dem Papier scheint der Ausgang der Nordrheinliga-Partie am Samstag (17 Uhr, Adlerstraße) klar: Der Vorletzte (Adler Haan) erwartet den Tabellenzweiten (TD Lank).

Andre Wernicke sieht das ähnlich, verweist aber für seine Mannschaft auf einen Vorteil. „Wir haben in diesem Spiel nichts zu verlieren, so dass meine Mädels die Partie ohne großen Druck abwickeln können. Vielleicht führt das dazu, dass wir für eine Überraschung sorgen. Meiner Mannschaft traue ich das am letzten Hinrundenspieltag zu“, sagt der Trainer und setzt trotz des bisher nicht zufriedenstellenden Saisonverlaufes auf seine Spielerinnen.