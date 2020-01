Motorsport : Julian Hanses freut sich auf die nächsten Rennen im Porsche Sprint Cup

Hilden Der Hildener startet erneut im Porsche Sprint Cup.

Der Ausflug in den Porsche Sprint Cup Middle East nimmt für Julian Hanses seine Fortsetzung. Der Hildener Motorsportler hatte Ende des vergangenen Jahres einen Abstecher ins unbekannte Terrain gewagt und gleich im ersten Lauf der Rennserie einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Nun fand er offenbar die finanzielle Unterstützung, um zur nächsten Doppelveranstaltung in die Vereinigten Arabischen Emirate zu reisen. In den Läufen in Dubai und AbuDhabi zählt der 22-Jährige nun als Dritter im Gesamtklassement zu den Favoriten.