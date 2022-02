Laufen : 10. Hildener Winterlaufserie ist beendet

Hilden Veranstalter Hildener AT sieht keine Möglichkeit, den wegen Sturm abgesagten dritten Lauftag an den nächsten Wochenenden nachzuholen.

Drei Tage lang klopfte das Organisationsteam der Hildener AT alle Möglichkeiten ab, dann stand fest: Der dritte Lauftag der 10. Hildener Winterlaufserie, der wegen Sturm abgesagt wurde, kann nicht nachgeholt werden. Die Gründe dafür sind vielfältig. So liegt dem Verein noch keine Freigabe vom Hildener Forstamt für einen weiteren Lauftag vor. Der Leichtathletikverband Nordrhein erteilte für den geplanten Nachholtermin am 6. März, eine Absage, da an dem Sonntag im Verbandsgebiet bereits ein Lauf in Leverkusen über die Bühne geht. Eine Woche später haben viele Teilnehmer der Hildener Serie bereits für den zweiten Lauf einer anderen Veranstaltung gemeldet.