Mettmann/Wülfrath : Sparkassen-Filialen öffnen wieder

Christoph Wintgen (Vorstand) in der Kreissparkasse Jubiläumsplatz. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann/Wülfrath Wegen der positiven Entwicklungen in der Corona-Krise hat die Kreissparkasse Düsseldorf Anfang Mai in fünf weiteren Filialen einen eingeschränkten Geschäftsbetrieb wieder aufgenommen, darunter auch die Filialen Am Rathaus und Stübbenhauser Straße in Mettmann und Düssel in Wülfrath.

(RP) „Bisher können wir mit großer Erleichterung sagen, dass alle Schutzmaßnahmen Wirkung gezeigt haben“, berichtet Vorstandsvorsitzender Christoph Wintgen. Seit dem 23. März waren nur noch die sechs größten Kreissparkassen-Standorte für die Kunden geöffnet. „Die Einschränkungen und Schutzmaßnahmen waren erforderlich und richtig. Hierzu gehören das Desinfizieren der Hände, eine Beschränkung der Kundenanzahl in unseren Räumen, der Mindestabstand von 1,50 Meter, Plexiglasscheiben an den Schreibtischen und zuletzt die landesweite Maskenpflicht.“

Wintgen lobt die disziplinierten Kunden sowie die Mitarbeiter, die für einen funktionierenden Geschäftsbetrieb gesorgt hätten. „In einem ersten Schritt haben wir fünf unserer bisher geschlossenen Filialen für Beratungstermine und Termine zur Nutzung des Wertschließfaches wieder geöffnet“, so Wintgen. Das klassische Servicegeschäft bleibe jedoch davon ausgenommen.

„Wir gehen den Weg so behutsam wie nur möglich an“, begründet Svend Reuse diese Entscheidung. „Wir alle möchten doch so schnell wie möglich, dass alles wieder in regulären Bahnen verläuft. Doch sind wir als Teil der öffentlichen Versorgung und als Arbeitgeber auch dafür verantwortlich, einen erneuten Anstieg der Infektionen um jeden Preis zu verhindern.“ Daueraufträge, Überweisungen oder Hilfestellung beim Online-Banking seien die häufigsten, am Bankschalter geäußerten Wünsche, so das Vorstandsmitglied.