Noch hält sich der Besucherandrang in Grenzen : Museumsbesuch unter Hygieneauflagen

Noch hält sich der Besucherandrang in Grenzen

Mettmann Das Neanderthal-Museum bietet eine interessante Abwechslung zum Corona-Alltag. Im Museumsgebäude selbst gibt es überall Hinweise auf die Einhaltung der Abstandsregeln, der Aufzug darf nur von einer Person benutzt werden, das Café ist geschlossen.

Weitere Sicherheitsvorkehrungen auf dem Vorplatz zu schaffen, sei bisher nicht nötig, erklärt Bärbel Auffermann, Leiterin des Museums, am Freitag: „Der Besucherandrang ist bisher eher verhalten. Normalerweise haben wir mehrere hundert Besucher am Tag, in den letzten Tagen waren es täglich ungefähr 60.“ Es müsse sich ja erst rumsprechen, dass das Haus wieder geöffnet habe – und auch Schulklassen würden im Moment fehlen.